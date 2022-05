Ce este variola maimutelor, virusul care panicheaza acum lumea

"Variola maimutelor" a general alerta in Europa. Autoritatile portugheze au identificat 5 cazuri de infectie, iar serviciile de sanatate din Spania testeaza 8 cazuri potentiale, dupa ce Marea Britanie a plasat Europa in stare de alerta pentru acest virus. Cazuri au fost semnalate ieri si din Italia, si din SUA. Dr. Virgil Musta explica in ce situatii apare aceasta boala in Europa si care sunt simptomele."Este o boala asemanatoare cu variola, dar nu are aceeasi gravitate. Apare, de obicei, in ... citeste toata stirea