Ce evenimente vor avea loc in Brasov de Ziua Copilului. Lista completa si programul activitatilor

De Ziua Copilului, distractia cucereste Brasovul. O serie de activitati si evenimente vor avea loc pe 1 Iunie in municipiu si judet.Ziua Copilului vine in 2024 la Brasov cu o multime de activitati si evenimente speciale care vor transforma orasul intr-un loc de sarbatoare pentru copii.Acestea vor aduce copiii in centrul atentiei si ii vor aduna impreuna pentru a sarbatori in modul cel mai distractiv.O serie de activitati si evenimente vor avea loc in Brasov si imprejurimi, de 1 Iunie. ... citește toată știrea