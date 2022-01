Ce fac animalele de la Zoo Brasov pe timp de iarna

Temperaturile scazute din ultimele zile, in special pe timpul noptii, afecteaza si animalele de la Zoo Brasov. Ingrijitorii au luat inca din toamna mai multe masuri pentru ca vietuitoarele din parcul zoologic sa fie pregatite pentru frigul din anotimpul rece."Animalele mai exotice, de genul primatelor, zebrelor sau al suricatelor sunt mutate in adaposturile interioare pe timpul iernii, unde li se asigura, constant, temperaturile necesare, specifice fiecarei specii in parte, iar, la modul ... citeste toata stirea