Ce fac tinerii institutionalizati cand implinesc 18 ani?

Tinerii care au crescut in centre de plasament si au implinit 18 ani sunt abandonati a doua oara. In acest moment, statul roman nu mai are nicio implicare in viata acestor adolescenti. Astfel, din 39.000 de tineri care au parasit centrele din Romania intre 2010 si 2020, nici macar 30% nu au reusit sa se descurce singuri."Erau undeva sub 30%. Asta inseamna ca peste 70% sunt intr-o stare de incertitudine. Plus ca nu i-am socotit pe cei foarte multi care au ajuns in sistemul de detentie. Chiar ... citeste toata stirea