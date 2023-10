Cuprul este atat de valoros, incat cei care fac bani de pe urma lui sunt activi si la ore foarte tarzii din noapte si inca intr-un mediu nu foarte prietenos. Politistii au fost sesizati, in 18 octombrie, in jurul orei 3.00, ca, intr-un canal din Brasov, se afla mai multe persoane care fura cabluri utilizate in comunicatii si apreciate pentru cuprul pe care il contin.Un echipaj de jandarmi se afla aproape de locul in care actionau hotii. Jandarmii au identificat un autovehicul pe a carui ... citeste toata stirea