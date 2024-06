Ce facem cu ucrainenii? Prefectura Brasov cauta solutii pentru integrarea refugiatilor pe termen lung

Chiar daca au trecut doi ani si jumatate de la inceperea razboiului din Ucraina si de la venirea primilor refugiati in tara noastra, autoritatile din Romania sunt, inca, in stadiul cautarii unor solutii pentru integrarea lor. Razboiul se anunta lung, iar pentru a rezolva aceasta problema la nivel local, miercuri, 19 iunie, Prefectura Brasov si reprezentantul in Romania al Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati au lansat "Grupul de Lucru pentru Incluziunea Refugiatilor al ... citește toată știrea