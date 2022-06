Ce faci imediat ce ti-ai dat seama ca ti-ai pierdut ori ti s-au furat actele de identitate

Abia astepti concediul in strainatate si sunt tari poti intra acum doar cu actul de identitate, fara sa mai prezinti certificat de vaccinare sau de test COVID, dar ce faci daca iti pierzi sau ti se fura actele de identitate? Cui te adresezi ca sa revii in tara si cat te costa?Oficialii Ministerului Afacerilor Externe (MAE) au transmis informatii la zi privind ce ai de facut in aceasta situatie.Pasul 1: Anunta imediat Ambasada sau Consulatul Romaniei si autoritatile locale de Politie. Ai ... citeste toata stirea