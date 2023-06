Premierul Nicolae Ciuca a demisionat. Prin plecarea lui Nicolae Ciuca din fruntea Guvernului se va declansa procedura pentru rocada premierilor in cadrul coalitiei de guvernare, o premiera in politica din Romania. Dupa depunerea mandatului din functia de premier, Nicolae Ciuca nu va mai ramane in Guvern.Conducerea Senatului a fost convocata marti dimineata, la 9.30, ... citeste toata stirea