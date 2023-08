Dupa ce in anul 2010 sediul Judecatoriei din Rupea a fost modernizat, mai multe anexe au devenit inutile. Tribunalul Brasov, care are in subordine cladirea de la Rupea, a solicitat demolarea constructiilor inutile, iar in 3 august a primit aprobarea pentru realizarea lucrarilor, in acest sens fiind emisa o hotarare de Guvern.Valoarea cladirilor ce urmeaza a fi demolate este infima, respectiv 23.447 lei, cea mai scumpa - 20.808 lei - fiind o cladire cu parter si etaj = 123 mp. De asemenea, va ... citeste toata stirea