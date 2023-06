Subprefectul Brasovului Lucian Patrascu solicita Primariei Brasov sa faca noi investitii in dezvoltarea infrastructurii "verzi", care, din punctul lui de vedere este deficitara in orasul nostru.Astfel, luni, 12 iunie, el a recomandat municipalitatii brasovene sa ia in calcul amenajarea unor statii de incarcare a trotinetelor si bicicletelor electrice, precizand ca astfel de amenajari au aparut deja in alte orase ale Romaniei, construite din materiale reciclate si alimentate integral cu ... citeste toata stirea