Ce iarna ne asteapta. Estimarile facute de meteorologi

Estimarile facute la acest moment de meteorologi indica, pentru luna decembrie, temperaturi medii care "se pot situa peste limitele climatologice", in timp ce ianuarie ar urma sa fie o luna "normala sau cu o tendinta de temperatura medie usor mai ridicata"."Ar trebui sa fim cu totii constienti ce inseamna o iarna normala in Romania (...), in niciun caz ceea ce s-a inregistrat in ultimii ani (...), in care am avut un sezon rece mult mai bland ... citeste toata stirea