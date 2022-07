Ce icoana nu trebuie sa lipseasca din nicio casa si unde trebuie sa o asezi

Icoanele sunt un semn al prezentei lui Dumnezeu in casele noastre, in biserica si in sufletele noastre. De aceea, icoanele nu trebuie sa lipseasca din casa unui crestin. Mai mult decat atat, ele trebuie sa aiba un loc cu totul si cu totul deosebit in casa noastra.In biserica, icoanele sunt obiecte de cult si au ordine bine stabilita prin Erminie. In cazul casei, acestea ar trebui asezate pe un perete sau intr-un colt care este orientat spre rasarit. Pe peretele cu icoane nu trebuie sa mai fie ... citeste toata stirea