Ce indemnizatie de somaj primesc absolventii de liceu sau de facultate din aceasta vara? Ce acte sunt necesare

Tinerii care termina liceul sau facultatea in aceasta vara pot depune documentele pentru a beneficia de ajutor de somaj pe o perioada limitata.Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a transmis ca absolventii de liceu si de facultate au dreptul la un ajutor in valoare de 330 de lei, timp de 6 luni."Absolventii institutiilor de invatamant si absolventii scolilor speciale, in varsta de minimum 16 ani, ... citește toată știrea