Ce inseamna propriul cod postal?

Postasii vor livra coletele la usa, oriunde doresc destinatarii, dupa ce Compania Nationala Posta Romana va implementa un sistem digitalizat cu aplicatie mobila prin care fiecare utilizator va primi propriul cod postal, a explicat compania. Este vorba despre noile coduri postale anuntate de seful companiei cu cateva zile in urma.Sistemul urmeaza sa fie implementat in cursul anului viitor si va fi o alternativa la sistemul clasic al postei, care va functiona in continuare. "Concret, prin ... citeste toata stirea