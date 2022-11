Ce legi ni se mai pregatesc

Cate persoane pot figura la o adresaNumarul de buletine care pot fi facute pe o singura adresa ar putea fi limitat, printr-un proiect de lege ajuns in Parlament. Scopul e sa stopeze fenomenul luarii in spatiu, care a capatat proportii - sunt cazuri in care, in acte, mii de oameni stau in acelasi apartament. In prezent nu exista o limita in ceea ce priveste persoanele care pot fi luate in spatiu si cer sa se schimbe acest lucru. Concret, initiatorii cer sa fie respectate suprafetele minimale ... citeste toata stirea