Dezvoltatorul Redesign Drumul Poienii vrea sa demareze un nou proiect imobiliar, respectiv in perimetrul strazii Piscului, care coboara dinspre Drumul Poienii spre Schei. Proiectul a fost aprobat in primavara de Comisia de Urbanism si Planul Urbanistic de Detaliu a primit si girul Consiliului Local, in prezent dezvoltatorul fiind in curs de obtinere a avizelor pentru autorizarea constructiei.Astfel, documentatia tehnica a fost depusa la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov si, potrivit ... citeste toata stirea