Sambata, 14 octombrie, in jurul orei 13.00, la 112 s-a semnalat faptul ca, pe strada Octavian Paler din orasul Victoria, un autoturism a parasit partea carosabila, ajungand in santul de la marginea drumului. Un echipaj de politie a fost directionat catre zona indicata, loc in care a fost identificat si conducatorul auto, un barbat de 38 de ani, din localitate. S-a constatat cu aceasta ocazie ca, in urma accidentului, a rezultat vatamarea corporala usoara a acestuia. "In cadrul discutiile ... citeste toata stirea