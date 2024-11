Ce mai fac golanii prin Noua

Cei care au iesit la plimbarea in dimineata de sambata, 16 noiembrie, in zona de agrement de la Lacul Noua, Brasov, au putut observa si urmarile unei "vijelii". Vorbim de un fenomen provocat de adolescenti pusi probabil pe distractie, care s-au gandit sa darame toaletele ecologice instalate pe una dintre alei pentru a se amuza, dar si a-si masura forta.Moda daramarii acestor toalete este una veche si se practica in special in parcul Tractorul, pana cand firma ... citește toată știrea