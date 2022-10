Ce mai fac paznicii de la Spitalul Judetean

Marti, 27 septembrie in jurul orei 22.35, doi barbati, angajati ai societatii de paza Integral Profesional Security din Galati, care desfasurau activitati specifice la Spitalul Clinic Judetean Brasov, au fost depistati sub influenta bauturilor alcoolice de catre politisti. Se pare ca nu este singurul incident de acest gen.In urma testarii cu aparatul etilotest au rezultat valorile de 0,13, respectiv 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie ... citeste toata stirea