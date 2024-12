Ce mai vinde romanul: trenurile strainilor. 32 de complici, actionau si la Brasov

Procurorii DIICOT si ofiteri de la Directia de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat marti, 10 decembrie, dimineata 47 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Cluj, Satu Mare, Olt, Calarasi, Brasov, Ilfov si Maramures, pentru destructurarea unei grupari care a obtinut milioane de euro din vanzarea frauduloasa de terenuri care apartineau unor firme cu actionariat strain si care nu au desfasurat activitati comerciale in ultimii ani.Dosarul vizeaza savarsirea ... citește toată știrea