Ce mai vor studentii pentru Universitatea Transilvania si primesc bani pentru asta

6 proiecte studentesti au fost selectate pentru a primi bani de la Universitatea Transilvania, in 2023. Este vorba despre programul "Fii in centru", prin care conducerea Universitatii pune la dispozitie studentilor un buget cumulat de un milion de euro, pentru maxim 10 proiecte care vizeaza trei linii principale: imbunatatirea procesului didactic, dezvoltarea unui campus verde si digitalizarea proceselor in cadrul activitatii institutiei de invatamant superior. Proiectele acceptate la finantare ... citeste toata stirea