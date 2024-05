Ce mai vrea Ministerul Educatiei de la scoli: responsabil cu educatia rutiera

Inspectoratele scolare si toate scolile trebuie sa desemneze o persoana responsabila cu educatia rutiera, potrivit unui adrese a Ministerului Educatiei, consultata de Edupedu. Persoana desemnata va coordona activitatile privind educatia rutiera, dupa cum se arata in informarea oficiala, semnata de Sorin Ion, secretar de stat in Ministerul Educatiei.O alta solicitare a Ministerului Educatiei se refera la organizarea, in cadrul bibliotecilor scolare sau al centrelor de informare si documentare, ... citește toată știrea