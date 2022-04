Ce mesaj transmit junii brasoveni prin coborarea in Cetatea Brasovului

Parada Junilor, care acum are loc in Duminica Tomii (prima duminica de dupa Paste) este plina de semnificatii, fiecare gest avand simbolistica lui."Coborarea in Cetate (Cetatea Brasovului - n.r.) o facem pentru a demonstra si reaminti dreptul nostru cutumiar asupra acestor meleaguri. Aici, inaintea noastra (referirea a fost facuta la romani si la inaintasii lor - n.r.) a fost doar Dumnezeu", a explicat marti, intr-o conferinta de presam unul dintre junii dorobanti, Florian Nistor. ... citeste toata stirea