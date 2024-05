Ce modele de masini sunt cele mai cautate in Romania?

Desi piata de masini second hand a cunoscut turbulente in ultimii ani, aceasta continua sa creasca. Inflatia si cresterea ratelor dobanzilor au atras cumparatorii catre vehiculele second-hand. Disponibilitatea limitata a masinilor noi este, de asemenea, unul dintre motivele pentru care piata vehiculelor rulate a crescut.Preferintele cumparatorilor variaza in functie de tara - acelasi model poate fi dorit intr-o tara dar complet ignorat in alta. carVertical, o companie de date auto, a examinat ... citește toată știrea