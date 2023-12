Piata Sfatului este principalul punct de atractie al Brasovului, mai ales acum, in perioada sarbatorilor de iarna. Cu un brad de peste 20 de metri si cel mai mare targ de Craciun, punctul zero al Brasovului a atras si in weekend un numar foarte mare de oameni. Pentru ca toti cei care vin in zona pe durata sarbatorilor de iarna sa simta cat mai bine spiritul Craciunului, firma care asigura iluminatul stradal in oras a luat o decizie in premiera."Firma care asigura serviciile de iluminat public ... citeste toata stirea