"Ce n-a vazut Parisul": Lectie la inaltime din Turnul Eiffel

Vineri, 18 noiembrie, de la ora 10, echipa "Educatie la Inaltime" urca in Turnul Eiffel pentru o lectie eveniment, prezentata de profesorii Irina Constantinescu si Marcel Bartic. Elevii vor invata despre istorie, tehnica si arta. Lectia va cuprinde un tur special al Turnului Eiffel si concursul cu premii constand in carti de la editura Litera, premii in valoare de 2400 de lei. In cadrul lectiei - care va fi transmisa pe canalul YouTube si pe pagina Facebook Educatie la Inaltime - elevii din ... citeste toata stirea