Ce noroc pe Godina!

Noroc cu carul pentru politistul brasovean Marian Godina a treia oara cand a intrat intr-o sala de jocuri de noroc. Chiar daca singura data cand a castigat bani la o sala de jocuri a fost a doua sa intrare - cand se afla in misiune, deci si-a primit salariul pentru timpul in care s-a aflat in sala de jocuri - Godina a fost cel mai fericit la ultima sa aparitie intr-un asemenea loc.Politistul povesteste ca prima data a intrat intr-un asemenea loc la varsta de 14 ani, in apropierea casei ... citeste toata stirea