Simona Carniciu, medic specialist in diabet, nutritie si boli metabolice, ne spune ca o anumita categorie de alimente nu ar mai trebui consumata dupa 40-50 de ani."Primul exemplu - si cel mai indragit dintre alimente - si anume categoria de dulciuri poate fi permisa, fara probleme, o data pe zi, chiar de doua ori, in cantitati mai mici, la varsta cand suntem copii, in crestere, adolescenti. In schimb, acest obicei se imputineaza si chiar nu prea mai este indicat la varsta adulta si, in niciun ... citeste toata stirea