Ce nu se stie din istoria vechiului targ al Fagarasului. La inceputul secolului trecut, erau doar 8.000 de locuitori, dar fiecare isi stia locul. Familiile bune ale targului

Fagarasenii sunt invitati sa faca, impreuna cu Monitorul de Fagaras, o calatorie in trecututul Fagarasului si sa admire lumea cosmopolita a minunatului targ de odinioara. Vom folosi monografia scrisa in 1913 de preotul Nicolae Aron, franturi din Anuarul Socec din perioada 1924-1925 care face un recensamint al tuturor meseriasilor din intreaga Tara a Fagarasului, presa vremii, dar si marturisiri ale fagarasenilor. Fagarasul vechi a cunoscut cea mai mare dezvoltare in perioada 1850- 1940. La ... citește toată știrea