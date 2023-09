Un barbat din Sebes, judetul Alba, a fost condamnat la inchisoare cu executare dupa ce a lovit cu pumnul in cap un medic din cadrul unui echipaj de Ambulanta. Agresorul era nemultumit de modul cum decurgea interventia.Barbatul (David T.) a devenit recalcitrant in timpul unei interventii a echipajului si l-a lovit pe unul dintre medicii sositi la fata locului. Fapta s-a petrecut in plina pandemie de COVID-19, cand medicii si echipajele de pe ambulanta erau ... citeste toata stirea