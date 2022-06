Ce planuri are Primaria cu monumentele istorice din Brasov

Turnurile Alb si Negru, bastioanele din oras, Casa Sfatului si Cetatuia ar putea fi reabilitate de catre Primaria Brasov. Deocamdata, municipalitatea a conturat temele de proiectare pentru acestea si a lansat licitatii in acest sens."Primaria si-a propus sa reabiliteze o serie de monumente istorice din municipiul Brasov vorbim de turnuri si bastioane, atat cele dupa de dupa ziduri, cat si cele de pe aleea de sub Tampa Casa Sfatului, in viitor speram si Cetatuia. Pentru aceasta avem nevoie sa ... citeste toata stirea