Ce planuri are RATBV pentru autobuzele Menarini

Autobuzele Menarini vor mai avea de circulat destui ani pe strazile Brasovului, avand in vedere ca flota RATBV nu va fi compusa in scurt timp doar din vehicule electrice astfel incat sa se asigure transportul in comun in tot orasul si la o frecventa corespunzatoare. Mai exact, potrivit directorului RATBV Marian Geman, in acest moment, la orele de varf, pe traseu sunt 190 de mijloace de transport in comun, iar noi avem 123 de mijloace de transport electrice (autobuze electrice si troleibuze). ... citeste toata stirea