Ce poate face un fake news

300.000 de romani si-au emis certificatele verzi Covid-19 in doar 2 zile, din cauza unei informatii false care a circulat pe retelele de socializare si care a ingrijorat populatia."Pana in 25 iulie, media numarului de certificate emise atingea 2.100 solicitari. In urma propagarii extrem de rapide a respectivului mesaj, prin care se sugereaza ca exista un termen limita pentru emiterea certificatelor de vaccinare, peste 300.000 persoane (peste 130.000 in data de 28.07 si peste 170.000 pe 29.07) ... citeste toata stirea