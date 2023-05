Proiectul privind reorganizarea administrativa depus de catre deputatul independent Tudor Benga in Parlament prevede ca Romania sa aiba 12 judete cu populatie cuprinsa intre 850 de mii si 3,3 milioane de locuitori si infiintarea unor birouri administrativ-teritoriale in subdiviziuni, astfel incat cetatenii sa isi poata rezolva diversele probleme administrative fara a fi necesar sa se deplaseze in resedintele de judet.In Romania exista in prezent aproximativ 3.000 de comune, multe dintre ... citeste toata stirea