Ce presupune dreptul de uzufruct viager

Intrebare cititor: "Doresc sa cumpar o casa de la o matusa. Am mers impreuna la notar si am vazut ca au pregatit cu contract de vanzare-cumparare in care vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct viager asupra casei. As dori sa stiu ce inseamna asta si in ce conditii se pune o astfel de clauza?".Raspuns avocat: "Conform art. 703 Cod civil, uzufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-i conserva ... citeste toata stirea