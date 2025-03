Ce previziuni face azi cucul. "In spate mi-a cantat si moartea m-a sagetat!"

Buna Vestire este cunoscuta in calendarul popular sub denumirea de Ziua Cucului sau Blagovestenia. In aceasta zi are loc primul sau cantec, prin care anunta vestirea primaverii. Exista obiceiul ca in aceasta zi sa se numere de cate ori cucul isi canta numele, numar care ar descoperi cati ani mai avem de trait.Cantecul cucului va rasuna pana la sarbatoarea Sfintilor Apostoli Petru si Pave si indeplineste multe misiuni. Dar atunci, el se ineaca cu orz si nu mai poate canta si se transforma in ... citește toată știrea