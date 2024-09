Ce probleme dezbat sute de studenti din tara, reuniti la Brasov

Sute de studenti din tara sunt reuniti la Brasov, la cea de-a LXV-a Adunare Generala a Uniunii Studentilor din Romania (USR). In deschiderea evenimentului, ce a avut loc la Aula Universitatii, studentii au discutat ieri cateva dintre problemele pe care le au, pe care le-a detaliat reprezentantul USR, Alexandru Cristian Ghiurca: "In prima sesiune de discutii am vorbit despre cum ar putea casele de cultura din tara sa-si amplifice activitatea, sa o faca mai buna, sa ajute studentii cat mai mult. ... citește toată știrea