Ce "Profesori Altfel" au premiat elevii in acest an

Profesoara de matematica Diana Elena Pacurar, profesorul Nicolae Spiridon si profesoara de logica Laura Tofan sunt cei trei "Profesori altfel", in viziunea elevilor, care i-au si premiat, la inceput de saptamana. Vorbim despre proiectul initiat in 2023, de catre Asociatia Brasovul Altfel, care in acest an a avut si mai multe voturi pentru desemnarea castigatorilor."Ne bucuram ca am reusit din nou sa aducem alaturi de noi elevi, pe de o parte, si profesori care nu noi zicem ca sunt altfel si ... citește toată știrea