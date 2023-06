Desi nu exista o lege care sa interzica conducerea cu anvelopele de iarna in lunile de vara, specialistii avertizeaza ca soferii care circula in aceste conditii se expun unui mare risc.Anvelopele de iarna sunt concepute special pentru a circula in siguranta in perioada sezonului rece, datorita canelurilor lor largi si adanci. Profilul unic si cauciucul adaptat temperaturilor joase ofera o aderenta excelenta in timpul iernii, iar specialistii spun ca folosirea lor in alt sezon poate fi foarte ... citeste toata stirea