Ce se intampla cu "noua PiaAa Sfatului"?

Reamenajarea Pietei Sfatului din Brasov a intrat in "stand-by", dupa ce acum mai bine de doi ani, Primaria Brasov prezenta in spatiul public "desene" cu proiectul de modernizare a acestei zone simbol de la poalele Tampei.Conceptul de modernizare a starnit o serie de controverse si petitii in spatiul public si nu a obtinut nici avizul de la Cultura, unul dintre cele mai importante. Practic, Directia de Cultura a impus o serie de conditii pentru demararea proiectului. Astfel, proiectantul ... citește toată știrea