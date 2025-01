Ce se intampla cu preturile apartamentelor si caselor in Romania, in 2025

Scumpirile ii vor lovi agresiv pe romani si in 2025.Domeniul imobiliar va suferi noi majorari de pret, dupa ce Guvernul PSD-PNL a hotarat eliminarea facilitatilor fiscale din domeniul constructiilor.In ultimii cinci ani, preturile caselor si apartamentelor au crescut cu aproape 50% in Capitala. Tarifele au cunoscut scumpiri accelerate in toata tara, iar economistii si expertii in real estate sunt de parere ca inca este loc pentru ca "bula" sa creasca. ... citește toată știrea