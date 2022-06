Ce se intampla cu vremea? Ultimele informatii din ANM: Temperaturi din ce in ce mai ridicate

Dupa o luna iunie cu vremea capricioasa, ultima saptamana a acesteia, care marcheaza trecerea spre luna iulie, se anunta cu vreme calda si temperaturi de 30 de grade la amiaza.Urmeaza temperaturi de 30 de gradeAlina Serban, meteorolog ANM, a declarat, la Antena 3, ca "vara incearca sa-si intre in drepturi, prin temperaturi din ce in ce mai ridicate. Insa, pentru aceasta saptamana (20-26 iunie 2022), avem variatii termice de la o zi la cealalta; nu o putem caracteriza in ... citeste toata stirea