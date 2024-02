Ce se intampla daca nu o declari pe "Matusa Tamara" la ANAF

In procedura de verificare a situatiei fiscale personale, etapa in care autoritatea fiscala stabileste veniturile impozabile ale contribuabilului supus controlului este extrem de importanta, avertizeaza specialistii Deloitte.ANAF stabileste veniturile impozabile ale contribuabililor"Din acest motiv, consideram util ca metodele indirecte utilizate in acest scop sa fie explicate, astfel incat persoanele vizate de aceste verificari sa se poata pregati temeinic, cu documente justificative. Sa ... citește toată știrea