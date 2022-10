Ce se mai intampla prin caminele Brasovului

Daniel Dragos M., un student in anul al doilea la Facultatea de Educatie Fizica si Sporturi Montane din cadrul Universitatii Transilvania Brasov a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii, fiind gasit vinovat pentru trafic de droguri.Tanarul a fost prins de un echipaj de jandarmi cu peste 50 de plicuri cu cannabis in campusul universitatii.Petrecere in camin, Politia la usaTanarul, nascut in orasul Baicoi, judetul Prahova, locuia impreuna cu mai multi ... citeste toata stirea