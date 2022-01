Ce sfaturi a transmis Salvamont Poiana Brasov, dupa ce un copil a cazut de la 5 m inaltime. Parintilor si apartinatorilor li se recomanda sa nu ii lase nesupravegheati pe cei mici

Dupa ce in 12 ianuarie, un copil a cazut de pe telescaunul Ruia din Poiana Brasov de la o inaltime de aproximativ 5 m, Serviciul Salvamont Poiana Brasov a transmis mai multe recomandari pentru folosirea instalatiilor de transport pe cablu. Cea mai importanta dintre ii vizeaza pe apartinatori sau parinti, carora li s-a recomandat sa nu-i lase pe cei mici nesupravegheati in zona telescaunului. "Este recomandat ca, in permanenta, un adult, apartinator, sa se afle in acelasi scaun cu ei", au ... citeste toata stirea