Ce spectacole vor fi la Opera Brasov in aceasta saptamana?

Miercuri, 1 februarie 2023, de la ora 11.00, in Sala de Balet a Operei Brasov, cei mai mici spectatori sunt invitati sa patrunda in universul gratioasei arte a dansului clasic prin intermediul unei Lectii de Balet, sustinuta de solistii si ansamblul de balet al Operei Brasov.Evenimentul este structurat in doua parti, la inceput, copiii vor avea ocazia sa asiste la "incalzirea" pe care balerinii nostri o fac inainte de un spectacol, cu tehnici de balet clasic si contemporan. Ei vor fi ... citeste toata stirea