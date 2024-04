Ce spun medicii din Brasov despre locul 1 pe care-l ocupa judetul in epidemia de rujeola

Brasovul se afla, in continuare, pe primul loc la imbolnavirile de rujeola, potrivit statisticilor prezentate de Institutul National de Sanatate Publica. De la inceputul perioadei de raportare, 1 ianuarie 2023, pana in prezent, la nivel national s-au inregistrat aproximativ 12.500 de cazuri, printre care 14 decese. Cele mai multe imbolnaviri au fost inregistrate in judetul Brasov, cu peste 1.800 de cazuri, urmat de Mures, cu circa 1.100 de cazuri.Printre cauzele care au dus la cresterea ... citește toată știrea