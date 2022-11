Ce spune Ciuca despre soldatii francezi care s-au plans de "confortul" de la Cincu

Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referitor la faptul ca soldatii francezi s-au plans de conditiile improprii in care au stat la baza militara de la Cincu, judetul Brasov, ca Ministerul Apararii National (MApN) i-a transmis ca nu a existat capacitatea de a fi toti cazati in containere, fapt pentru care o parte dintre acestia au stat in corturi, insa conditiile din baza militara Cincu vor fi imbunatatite pana la finalul acestui an."Ati vazut care a fost comunicatul Ministerului Apararii ... citeste toata stirea