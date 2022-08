Ce spune Coliban despre deranjul olfactiv din Brasov

Brasovul a fost invadat in ultimele zile de mirosuri pestilentiale, iar in ciuda plangerilor brasovenilor, conducerea Primariei Brasov a tacut malc, neputand oferi nicio explicatie, asta in ciuda faptului ca in campania electorala, challengerul Allen Coliban, ales in functia de primar, a facut un adevarat spectacol din problemele cu mirosurile din ultimii ani ai administratiei Scripcaru.Contactat de BizBrasov.ro, Coliban a spus ca "problemele cu mirosurile nu vor disparea pana cand nu vom ... citeste toata stirea