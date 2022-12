Ce spune Comprest despre carambolul de pe podul din Darste

Referitor la evenimentele din data de 04.12.2022, in calitate de operator de deszapezire, directorul general Alexandru TANASE a facut urmatoarele precizari:"In aceasta perioada se afla in derulare Planul de masuri stabilit de autoritatea contractanta pentru sezonul de iarna 2022-2023. Asa fiind in dimineata de 04.12 echipajul operativ a executat interventia zilnica pentru prevenirea si combaterea poleiului (imprastiere fondant chimic in amestec cu inhibitor de coroziune) in jurul orelor 6, ... citeste toata stirea